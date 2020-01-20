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В Москве более 150 объектов проверяют из-за сообщений об угрозе взрыва, в том числе все станции метро

20 января 2020 14:16
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Новости России. Свыше 150 объектов проверяют в Москве из-за поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них торговые центры, больницы, школы, детские сады, суды, а также все станции Московского метрополитена.

В Москве более 150 объектов проверяют из-за сообщений об угрозе взрыва, в том числе все станции метро-1

По некоторым данным, в настоящий момент в целях безопасности эвакуировано более 10 тысяч человек. Между тем, в пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что подземный транспорт продолжает работать в штатном режиме.

Отметим, так называемая волна «минирований» в городах России началась в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о бомбах, которые якобы размещены в каких-либо объектах. Ни в одном случае этот факт не подтвердился.

В Москве более 150 объектов проверяют из-за сообщений об угрозе взрыва, в том числе все станции метро-4

# Лжеминирование # Фотофакт

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