Сильные ливни, снегопады и ветер. В Испании из-за шторма «Глория» погибли 3 человека, десятки пострадали

Новости Испании. На Испанию обрушился шторм «Глория», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красный уровень опасности объявлен в десяти провинциях.

В результате разгула стихии погибли три человека, десятки пострадали. Ураган принес с собой ливни, снегопады, мощные ветры и штормовые волны. Скорость ветра местами превышала 130 км/час, а волны достигали 7 метров в высоту.

Тем временем, горные районы Испании заметает снегом. Выпало до 40 сантиметров осадков. Из-за крайне тяжелых погодных условий на сутки пришлось закрыть аэропорт Аликанте, из-за чего сбилось расписание почти 200 рейсов. По прогнозам метеороголов, непогода сохранится до 22 января.