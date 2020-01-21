Прямой эфир

Сильные ливни, снегопады и ветер. В Испании из-за шторма «Глория» погибли 3 человека, десятки пострадали

21 января 2020 06:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. На Испанию обрушился шторм «Глория», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красный уровень опасности объявлен в десяти провинциях.

Сильные ливни, снегопады и ветер. В Испании из-за шторма «Глория» погибли 3 человека, десятки пострадали-1

Сильные ливни, снегопады и ветер. В Испании из-за шторма «Глория» погибли 3 человека, десятки пострадали-3

В результате разгула стихии погибли три человека, десятки пострадали. Ураган принес с собой ливни, снегопады, мощные ветры и штормовые волны. Скорость ветра местами превышала 130 км/час, а волны достигали 7 метров в высоту.

Тем временем, горные районы Испании заметает снегом. Выпало до 40 сантиметров осадков. Из-за крайне тяжелых погодных условий на сутки пришлось закрыть аэропорт Аликанте, из-за чего сбилось расписание почти 200 рейсов. По прогнозам метеороголов, непогода сохранится до 22 января.

Сильные ливни, снегопады и ветер. В Испании из-за шторма «Глория» погибли 3 человека, десятки пострадали-6

Сильные ливни, снегопады и ветер. В Испании из-за шторма «Глория» погибли 3 человека, десятки пострадали-8

Сильные ливни, снегопады и ветер. В Испании из-за шторма «Глория» погибли 3 человека, десятки пострадали-10

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гималаях ищут семерых туристов, которых накрыла лавина
20 января 2020 14:22

В Гималаях ищут семерых туристов, которых накрыла лавина

В Москве более 150 объектов проверяют из-за сообщений об угрозе взрыва, в том числе все станции метро
20 января 2020 14:16

В Москве более 150 объектов проверяют из-за сообщений об угрозе взрыва, в том числе все станции метро

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав
20 января 2020 12:18

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав