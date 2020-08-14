В Китае на железную дорогу обрушился оползень

Смесь из песка и грязи накрыла одну из станций и затопила поезда. Всех 48 сотрудников и их семьи эвакуировали. Участок дороги в районе происшествия перекрыт. В ликвидации последствий ЧП задействованы несколько бригад.

Проливные дожди не прекращаются в южной и центральной частях страны с начала лета. Из-за масштабных наводнений и оползней тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома. В списке жертв более 200 человек. Повреждены или уничтожены свыше 50 тысяч зданий. Экономический ущерб в результате разгула непогоды исчисляется миллиардами долларов.