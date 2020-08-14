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В Китае на железную дорогу обрушился оползень

14 августа 2020 09:42
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Новости Китая. Масштабный оползень нарушил работу железной дороги в китайской провинции Юньнань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае на железную дорогу обрушился оползень-1

Смесь из песка и грязи накрыла одну из станций и затопила поезда. Всех 48 сотрудников и их семьи эвакуировали. Участок дороги в районе происшествия перекрыт. В ликвидации последствий ЧП задействованы несколько бригад.

В Китае на железную дорогу обрушился оползень-4

Проливные дожди не прекращаются в южной и центральной частях страны с начала лета. Из-за масштабных наводнений и оползней тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома. В списке жертв более 200 человек. Повреждены или уничтожены свыше 50 тысяч зданий. Экономический ущерб в результате разгула непогоды исчисляется миллиардами долларов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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