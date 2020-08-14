Акция протеста в Портленде завершилась столкновениями с полицейскими. Несколько из них ранены

Новости США. Столкновениями с полицией завершилась очередная акция протеста в американском Портленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни митингующих собрались в центре города у здания федерального суда, начали взрывать петарды и совершать поджоги. Некоторые бросали в правоохранителей камни, бутылки и краску. Чтобы разогнать дебоширов, стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ. Несколько полицейских получили ранения.

Протесты в Портленде не утихают с мая. Митингующие выходят на улицы чуть ли не каждую ночь. Ситуация начала постепенно улучшаться только после того, как город покинули сотрудники федеральных ведомств, направленные для наведения порядка.