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Акция протеста в Портленде завершилась столкновениями с полицейскими. Несколько из них ранены

14 августа 2020 09:37
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Новости США. Столкновениями с полицией завершилась очередная акция протеста в американском Портленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция протеста в Портленде завершилась столкновениями с полицейскими. Несколько из них ранены-1

Сотни митингующих собрались в центре города у здания федерального суда, начали взрывать петарды и совершать поджоги. Некоторые бросали в правоохранителей камни, бутылки и краску. Чтобы разогнать дебоширов, стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ. Несколько полицейских получили ранения.

Акция протеста в Портленде завершилась столкновениями с полицейскими. Несколько из них ранены-4

Протесты в Портленде не утихают с мая. Митингующие выходят на улицы чуть ли не каждую ночь. Ситуация начала постепенно улучшаться только после того, как город покинули сотрудники федеральных ведомств, направленные для наведения порядка.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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