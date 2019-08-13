В Китае количество жертв супертайфуна увеличилось до 48 человек

Новости Китая. Растет количество жертв супертайфуна в Китае. По последним данным, погибли 48 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще более 20 числятся пропавшими без вести. Непогода обрушилась на страну на прошлой неделе, нарушив жизнь около 9 миллионов человек. Разрушены сотни домов, затоплены дороги и сельхозугодия. Экономический ущерб, нанесенный стихией, оценивается в более чем 3 миллиарда долларов.