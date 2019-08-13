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В Китае количество жертв супертайфуна увеличилось до 48 человек

13 августа 2019 09:13
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Новости Китая. Растет количество жертв супертайфуна в Китае. По последним данным, погибли 48 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Китае количество жертв супертайфуна увеличилось до 48 человек -1

Еще более 20 числятся пропавшими без вести. Непогода обрушилась на страну на прошлой неделе, нарушив жизнь около 9 миллионов человек. Разрушены сотни домов, затоплены дороги и сельхозугодия. Экономический ущерб, нанесенный стихией, оценивается в более чем 3 миллиарда долларов.

В Китае количество жертв супертайфуна увеличилось до 48 человек -4

В зонах бедствия продолжаются поисково-спасательные операции. К счастью, тайфун постепенно ослабевает. По данным специалистов, эпицентр шторма уже вышел за пределы материка и движется в северном направлении. 

В Китае количество жертв супертайфуна увеличилось до 48 человек -7

# тайфун # Фотофакт

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