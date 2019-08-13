В Великобритании планируют выпустить памятные моменты к выходу из Евросоюза

Они будут посвящены выходу страны из Европейского союза. Казначейство уже дало поручение чиновникам изучить, можно ли изготовить миллион монет ко дню Brexit – 31 октября. Использовать их будут для массового обращения.

Годом ранее Великобритания планировала выпустить около 10 тысяч коллекционных монет и продавать их по 10 фунтов каждую. Новые деньги будут иметь тот же дизайн с надписью «Мир, процветание и дружба со всеми народами», но на них будет новая дата выхода из ЕС.