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В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

13 августа 2019 08:52
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Новости Австралии. Мужчина с мачете напал на прохожих в центре Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих -1

На данный момент известно об одном пострадавшем. Свидетели инцидента задержали злоумышленника до приезда полиции.

В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих -4

Сейчас он арестован. Мотивы его действий устанавливаются. Раненую женщину доставили в больницу. По мнению полиции, угроза для общественной безопасности миновала.

В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих -7

# Нападение

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