В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

Новости Австралии. Мужчина с мачете напал на прохожих в центре Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент известно об одном пострадавшем. Свидетели инцидента задержали злоумышленника до приезда полиции.