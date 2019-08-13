В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

Новости Австралии. Мужчина с мачете напал на прохожих в центре Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Мужчина с мачете напал на прохожих в центре Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент известно об одном пострадавшем. Свидетели инцидента задержали злоумышленника до приезда полиции.
Сейчас он арестован. Мотивы его действий устанавливаются. Раненую женщину доставили в больницу. По мнению полиции, угроза для общественной безопасности миновала.