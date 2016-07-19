В Китае имена неплательщиков займов показывают на досках позора на вокзале

Новости Китая. Необычный способ борьбы с неплательщиками банковских займов отыскали в Китае. Здесь предпочитают действовать, применяя не только полицейское и судебное насилие, но и убеждение с вразумлением.

На вокзалах Шанхая теперь появились специальные плазменное панно. Эдакая доска финансового позора. На ней сменяют друг друга имена и фамилии должников, с указанием суммы, которую они не возвращают банку, организации или частному лицу.

Эффективность меры пока оценить сложно. Правительство официально сообщает о 300 миллионах плохих долгов. На самом деле, их, конечно, гораздо больше. Есть подозрение, что пламенеющих табло потребуется очень много. И без суда с полицией в борьбе с должниками все равно не обойтись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.