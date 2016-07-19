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Террористы из Еревана требуют отставки президента Армении

19 июля 2016 08:14
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Новости Армении. В Ереване продолжается история с захватом заложников. К настоящему моменту в руках боевиков остаются четыре человека. Двое из них – высокопоставленные полицейские.

Вечером 18 июля прошли столкновения между спецназом и манифестантами, которые пытались прорваться к окруженным экстремистам. Участники беспорядков были рассеяны.

Власти обеспечивают террористов и заложников всем необходимым, но идти на уступки не намерены.

Боевики, которые захватили полицейский участок в ночь на 17 июля, требуют освобождения своего арестованного соратника и отставки президента Армении, Сержа Саргасяна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Заложники в Ереване

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