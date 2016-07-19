В Германии 17-летний беженец, напавший на пассажиров поезда, кричал «Аллах Акбар»

Новости Германии. 17-летний беженец, вооруженный топором и ножом, напал на пассажиров поезда, следовавшего из немецкого Тройхтлингена в Вюрцбург. Когда поезд остановился, преступник попытался убежать, однако наткнулся на прибывший наряд полиции.

Пострадали, по меньшей мере, 15 человек.

Очевидцы произошедшего утверждают, что в момент атаки мужчина кричал «Аллах Акбар».

В полиции заявили, что молодой человек прибыл в Германию без сопровождения взрослых. Ранее он жил в лагере для беженцев, а последние две недели – в приемной семье.

Йоахим Херрман, глава МВД Баварии:

Достаточно высока вероятность того, что это было нападение исламистов.

В комнате нападавшего найден флаг группировки «Исламское государство», расписанный вручную.

Представитель МВД подчеркнул, что следствие еще не закончено, и не исключено, что молодой человек, скорее всего, действовал в одиночку.