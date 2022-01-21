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В Китае грузовик с фейерверками попал в ДТП. После этого водители ехали под залпы салюта

21 января 2022 15:25
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Новости Китая. Водители были очень озадачены, когда над оживленным шоссе в Китае раздались взрывы салюта, а сама дорога окрасилась многочисленными разноцветными огнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае грузовик с фейерверками попал в ДТП. После этого водители ехали под залпы салюта-1

Заинтересовавшись непонятной вечеринкой на трассе, на место быстро прибыла полиция, чтобы выяснить, кто ее организовал. На деле оказалось не все так весело.

В Китае грузовик с фейерверками попал в ДТП. После этого водители ехали под залпы салюта-4

Виновником импровизированного фестиваля огней стал водитель грузовика, который до отказа был набит фейерверками. Машина попала в ДТП, после чего весь этот праздничный груз сдетонировал.

Стоит отметить, что никто не пострадал, кроме разве что машины.

# фейерверк # Фотофакт

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