В Китае грузовик с фейерверками попал в ДТП. После этого водители ехали под залпы салюта

Новости Китая. Водители были очень озадачены, когда над оживленным шоссе в Китае раздались взрывы салюта, а сама дорога окрасилась многочисленными разноцветными огнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Водители были очень озадачены, когда над оживленным шоссе в Китае раздались взрывы салюта, а сама дорога окрасилась многочисленными разноцветными огнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заинтересовавшись непонятной вечеринкой на трассе, на место быстро прибыла полиция, чтобы выяснить, кто ее организовал. На деле оказалось не все так весело.
Виновником импровизированного фестиваля огней стал водитель грузовика, который до отказа был набит фейерверками. Машина попала в ДТП, после чего весь этот праздничный груз сдетонировал.
Стоит отметить, что никто не пострадал, кроме разве что машины.