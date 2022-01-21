В Китае грузовик с фейерверками попал в ДТП. После этого водители ехали под залпы салюта

Новости Китая. Водители были очень озадачены, когда над оживленным шоссе в Китае раздались взрывы салюта, а сама дорога окрасилась многочисленными разноцветными огнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заинтересовавшись непонятной вечеринкой на трассе, на место быстро прибыла полиция, чтобы выяснить, кто ее организовал. На деле оказалось не все так весело.