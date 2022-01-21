Прямой эфир

Лавров на встрече с госсекретарём США попросил американцев повлиять на Украину

21 января 2022 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Женеве завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они длилась всего полтора часа вместо планируемых двух-трех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лавров на встрече с госсекретарём США попросил американцев повлиять на Украину-1

Еще до начала встречи стороны заявили, что не ждут от нее прорыва. Так оно собственно и получилось. Из конкретики: США обязались на следующей неделе предоставить письменные ответы на предложения России по стратегической стабильности. Глава российского МИД сделал несколько заявлений после встречи с Блинкеном.

Лавров на встрече с госсекретарём США попросил американцев повлиять на Украину-4

Сергей Лавров предположил, что заявления США о «вторжении» России просто прикрывают саботаж Киева по Минским договоренностям, и попросил американцев повлиять на Украину. Тем более, что Россия не собиралась и не собирается нападать на нее. И все обвинения в якобы планируемой агрессии беспочвенны. Не прозвучало от американской делегации и обещания не принимать в НАТО новых членов. Мол, они вольны сами принимать об этом решение. Глава российского МИД призвал не сводить к вопросу Украины тему европейской безопасности.

Но как бы то ни было, Лавров назвал разговор с Блинкеном полезным и откровенным.

# Международная политика # Сергей Лавров # Энтони Блинкен # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЕС усиливает давление на Польшу. От Варшавы требуют 70 млн за отказ провести судебную реформу
21 января 2022 13:23

ЕС усиливает давление на Польшу. От Варшавы требуют 70 млн за отказ провести судебную реформу

Число жертв может вырасти. В Либерии во время давки погибли 29 человек
21 января 2022 12:40

Число жертв может вырасти. В Либерии во время давки погибли 29 человек

В Женеве начались переговоры Лаврова и госсекретаря США. Москва ждёт письменный ответ по гарантиям безопасности
21 января 2022 12:33

В Женеве начались переговоры Лаврова и госсекретаря США. Москва ждёт письменный ответ по гарантиям безопасности