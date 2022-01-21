Лавров на встрече с госсекретарём США попросил американцев повлиять на Украину

В Женеве завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они длилась всего полтора часа вместо планируемых двух-трех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще до начала встречи стороны заявили, что не ждут от нее прорыва. Так оно собственно и получилось. Из конкретики: США обязались на следующей неделе предоставить письменные ответы на предложения России по стратегической стабильности. Глава российского МИД сделал несколько заявлений после встречи с Блинкеном.

Сергей Лавров предположил, что заявления США о «вторжении» России просто прикрывают саботаж Киева по Минским договоренностям, и попросил американцев повлиять на Украину. Тем более, что Россия не собиралась и не собирается нападать на нее. И все обвинения в якобы планируемой агрессии беспочвенны. Не прозвучало от американской делегации и обещания не принимать в НАТО новых членов. Мол, они вольны сами принимать об этом решение. Глава российского МИД призвал не сводить к вопросу Украины тему европейской безопасности.