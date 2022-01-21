Прямой эфир

Теракт в Пакистане. На оживлённом рынке взорвался заминированный мотоцикл

21 января 2022 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. 3 человека погибли, 26 ранены при теракте в Пакистане. На оживленном рынке в Лахоре взорвался заминированный мотоцикл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Пакистане. На оживлённом рынке взорвался заминированный мотоцикл-1

Взрывной волной разметало прилавки, повреждены соседние дома. Полиция оцепила район происшествия и ведет расследование. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт. Пакистанские СМИ выдвинули версию, что за ним стоит местная террористическая группировка, целью которой является создание исламского эмирата.

# Теракт в Пакистане # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров на встрече с госсекретарём США попросил американцев повлиять на Украину
21 января 2022 15:02

Лавров на встрече с госсекретарём США попросил американцев повлиять на Украину

ЕС усиливает давление на Польшу. От Варшавы требуют 70 млн за отказ провести судебную реформу
21 января 2022 13:23

ЕС усиливает давление на Польшу. От Варшавы требуют 70 млн за отказ провести судебную реформу

Число жертв может вырасти. В Либерии во время давки погибли 29 человек
21 января 2022 12:40

Число жертв может вырасти. В Либерии во время давки погибли 29 человек