Теракт в Пакистане. На оживлённом рынке взорвался заминированный мотоцикл

Новости Пакистана. 3 человека погибли, 26 ранены при теракте в Пакистане. На оживленном рынке в Лахоре взорвался заминированный мотоцикл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрывной волной разметало прилавки, повреждены соседние дома. Полиция оцепила район происшествия и ведет расследование. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт. Пакистанские СМИ выдвинули версию, что за ним стоит местная террористическая группировка, целью которой является создание исламского эмирата.