ЕС усиливает давление на Польшу. От Варшавы требуют 70 млн за отказ провести судебную реформу

Сумма накопилась немалая – 70 миллионов евро. И она будет расти. Еврокомиссия будет выставлять такие счета ежемесячно. Коротко о сути конфликта. Евросуд обязал Польшу выплачивать миллион евро в сутки, если она не распустит дисциплинарную палату Верховного суда. Варшава в довольно резких тонах отказалась сделать это. И Евросоюз намерен ее строго наказать за это вольнодумство. Чем сильнее Польша проявляет независимость, тем сильнее на нее давит ЕС.