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ЕС усиливает давление на Польшу. От Варшавы требуют 70 млн за отказ провести судебную реформу

21 января 2022 13:23
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Евросоюз усиливает финансовое давление на Польшу. Брюссель направил Варшаве требование оплатить штрафы за отказ выполнить решение Европейского суда провести судебную реформу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС усиливает давление на Польшу. От Варшавы требуют 70 млн за отказ провести судебную реформу-1

Сумма накопилась немалая – 70 миллионов евро. И она будет расти. Еврокомиссия будет выставлять такие счета ежемесячно. Коротко о сути конфликта. Евросуд обязал Польшу выплачивать миллион евро в сутки, если она не распустит дисциплинарную палату Верховного суда. Варшава в довольно резких тонах отказалась сделать это. И Евросоюз намерен ее строго наказать за это вольнодумство. Чем сильнее Польша проявляет независимость, тем сильнее на нее давит ЕС.

ЕС усиливает давление на Польшу. От Варшавы требуют 70 млн за отказ провести судебную реформу-4

Накануне он ввел штрафные санкции против Варшавы за то, что та не выполнила решения суда о закрытии угольной шахты «Туров» (подробности здесь). Получается, что Польша должна платить за то, что хочет жить по своим законам.

# Санкции # Фотофакт

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