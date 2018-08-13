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В Китае бушует тайфун Яги: размыты дороги, вышли из берегов реки

13 августа 2018 09:21
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Новости Китая. Повышенный оранжевый уровень опасности объявлен в ряде регионов Китая из-за тайфуна Яги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всему восточному побережью идут сильные дожди с грозами.

В Китае бушует тайфун Яги: размыты дороги, вышли из берегов реки-1

Выходят из берегов реки, нарушено транспортное сообщение, размыты дороги. Уже эвакуированы более 135 тысяч человек. В порты вернулись свыше 20 тысяч рыболовецких судов.

В Китае бушует тайфун Яги: размыты дороги, вышли из берегов реки-4

На местных водохранилищах активно снижают уровень воды во избежание крупных наводнений. По прогнозам синоптиков, погода нормализуется лишь к вечеру. Яги стал четырнадцатым тайфуном в 2018 году.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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