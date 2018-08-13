В Китае бушует тайфун Яги: размыты дороги, вышли из берегов реки

Новости Китая. Повышенный оранжевый уровень опасности объявлен в ряде регионов Китая из-за тайфуна Яги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всему восточному побережью идут сильные дожди с грозами.

Выходят из берегов реки, нарушено транспортное сообщение, размыты дороги. Уже эвакуированы более 135 тысяч человек. В порты вернулись свыше 20 тысяч рыболовецких судов.