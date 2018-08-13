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На всех пляжах Болгарии запретили купаться

13 августа 2018 09:08
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Новости Болгарии. В стране введен временный запрет на купание на пляжах черноморского побережья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На всех пляжах Болгарии запретили купаться-1

Причиной стало опасное подводное течение, которое затягивает купающихся в открытое море. Жертвами так называемого «мертвого волнения» уже стали трое детей и мужчина. Спасатели предупреждают туристов об опасности.

На всех пляжах Болгарии запретили купаться-4

Практически на всех пляжах Болгарии в последние дни поднят красный флаг, запрещающий купание.

# Природные явления # Фотофакт

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