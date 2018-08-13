На всех пляжах Болгарии запретили купаться

Новости Болгарии. В стране введен временный запрет на купание на пляжах черноморского побережья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Болгарии. В стране введен временный запрет на купание на пляжах черноморского побережья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной стало опасное подводное течение, которое затягивает купающихся в открытое море. Жертвами так называемого «мертвого волнения» уже стали трое детей и мужчина. Спасатели предупреждают туристов об опасности.
Практически на всех пляжах Болгарии в последние дни поднят красный флаг, запрещающий купание.