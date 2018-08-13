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Более 20 лет переговоров: статус Каспийского моря определили на саммите в Казахстане

13 августа 2018 09:05
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Новости Казахстана. В Актау прошёл V саммит прикаспийских государств. Главным итогом встречи стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 лет переговоров: статус Каспийского моря определили на саммите в Казахстане-1

Над этим документом работа велась более 20 лет. Конвенция отражает правовые аспекты взаимоотношений 5 прикаспийских государств – России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана.

Достигнут консолидированный подход в отношении судоходства, рыболовства, прокладки подводных трубопроводов. Еще один важный момент: никаких вооруженных сил других стран в этом регионе.

# Международная политика # Фотофакт

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