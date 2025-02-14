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В Кишинёве железнодорожники заблокировали здание правительства из-за долгов по зарплате

14 февраля 2025 13:41
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Из своего кошелька расплачиваться за ошибки властей приходится и жителям Молдовы. Растущие цены на жилье, электричество и тепло буквально разорили людей. Многим уже не хватает денег даже на оплату «коммуналки», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отчаяние вывело молдован на улицы. Здание правительства заблокировали железнодорожники.

В Кишинёве железнодорожники заблокировали здание правительства из-за долгов по зарплате-2

Работники «железки» требуют выплаты зарплат – ее не начисляют уже более восьми месяцев. По данным профсоюза транспортников, задолженность уже достигла 10 миллионов долларов. Люди оказались в безвыходном положении. Чтобы выжить и не оказаться на улице, многие берут кредиты, которые придется выплачивать с процентами. Многочисленные обращения железнодорожников к властям остаются без ответа.

# Акции протеста # Новости Молдовы

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