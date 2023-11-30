В Украине Верховная рада запретила проводить любые выборы

Все фракции Верховной рады Украины, в том числе и «Слуга народа», подписались под заявлением о том, что до окончания боевых действий и в течение шести месяцев после отмены военного положения в Украине ни парламентских, ни президентских выборов провести нельзя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Это заявление было подписано после встречи Диалога Жан Монне, инструмента Европейского парламента для достижения консенсуса между разными политическими силами.

После принятия этого документа решение о назначении выборов через Раду станет гораздо сложнее, а его противники смогут обратиться в Европарламент, заявил один из парламентариев.