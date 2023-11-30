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Нетаньяху поручил МИД Израиля отозвать посла в Испании из-за слов премьера

30 ноября 2023 15:30
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Нетаньяху поручил главе МИД Израиля отозвать посла в Испании для проведения консультации в связи с заявлениями испанского премьер-министра Педро Санчеса о ситуации в Газе, вызвавшими бурную волну протеста. Об этом пишет РИА Новости.

Санчес высказал сомнения в соблюдении международного гуманитарного права Израилем и высказался за признание государства Палестина.

Коэн заявил, что Израиль будет действовать в соответствии с нормами мирового права и продолжит воевать до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован из Газы.

# Международная политика # Педро Санчес

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