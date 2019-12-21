Почему Борис Джонсон решил отказаться от термина «Брексит»?

Новости Великобритании. Борис Джонсон решил отказаться от термина «Брексит», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта инициатива призвана примирить страну, расколотую спором о выходе Соединенного Королевства из европейского блока.

В первую очередь, распоряжение премьер-министра рассчитано на чиновников – им стоит воздержаться от использования термина «Брексит» после 31 января, когда Великобритания должна покинуть ЕС. Кроме того, будет ликвидировано Министерство по выходу из Европейского союза, созданное в 2016 году.