Во Франции из-за шторма «Эльза» погибли два человека, ещё около 10 пострадали

Новости Франции. Во Франции шторм «Эльза» оставил без электричества около 150 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате обрушившейся непогоды как минимум два человека погибли, еще около 10 пострадали. Порывы ветра достигали 40 м/с. Во многих населенных пунктах дороги оказались завалены упавшими деревьями и сломанными рекламными щитами. В более чем 20 департаментах страны объявлено «оранжевое предупреждение». Синоптики советуют местным жителям не покидать свои дома.