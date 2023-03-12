Прямой эфир

«Не хотим умирать за Бандеру!» Поляки выступили против втягивания страны в конфликт Украины

12 марта 2023 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Жители Польши выступили против втягивания страны в украинский конфликт. Акция протеста прошла в городе Быдгоще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не хотим умирать за Бандеру!» Поляки выступили против втягивания страны в конфликт Украины-1

Активисты осудили планы правительства вмешаться в дела Киева и предложили властям обратить внимание на собственных граждан. «Не хотим умирать за Бандеру!» – кричали активисты на улицах польского города и призывали байкотировать помощь Киеву ради сомнительных выгод. Главным лозунгом и убеждением демонстрантов стала фраза «Это не наша война».

«Не хотим умирать за Бандеру!» Поляки выступили против втягивания страны в конфликт Украины-4

Ну а как накануне сообщило британское издание The Telegraph, власти Польши начали масштабную кампанию по перевооружению армии. На ее нужды собираются потратить 4 % ВВП. Расходы на оборону в 2023 году в два раза больше, чем требует НАТО. Помимо этого, совместно с Великобританией в стране намерены построить оружейный завод, на котором в том числе будут ремонтировать технику из Украины.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
США готовятся применить против России климатическое оружие
12 марта 2023 12:40

США готовятся применить против России климатическое оружие

Впервые без красной дорожки. Как изменили формат вручения премии «Оскар»?
12 марта 2023 12:01

Впервые без красной дорожки. Как изменили формат вручения премии «Оскар»?

Американцы пытаются вернуть хотя бы часть депозитов разорившегося банка в США
12 марта 2023 11:59

Американцы пытаются вернуть хотя бы часть депозитов разорившегося банка в США