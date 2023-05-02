Прямой эфир

В Киеве рассказали, когда США прекратят оказывать помощь Украине

02 мая 2023 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал на своем канале YouTube мнение, что в следующие месяцы Украина утратит всестороннюю военно-финансовую поддержку со стороны США, пишет РИА Новости.  

По словам экс-советника, это обусловлено финансовыми причинами американской экономики и падением ее заинтересованности в помощи Киеву. Следовательно, нынешний президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время не получит никакой помощи от Вашингтона, заключает Олег Соскин.  

Он также подчеркнул, что американцы отнесутся к оказанию помощи Украине отрицательно, если контрнаступление не удастся или будет отменено. Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не допустит продолжения процедуры «открытых чеков» для Украины, при которых выделяются десятки млрд долларов без проведения аудита и подотчетности.  

# Международная политика # Леонид Кучма # Владимир Зеленский # Кевин Маккарти

Другие новости рубрики

Все новости
Бывший нунций в Минске Клаудио Гуджеротти приедет в Беларусь на Будславский фестиваль
02 мая 2023 14:00

Бывший нунций в Минске Клаудио Гуджеротти приедет в Беларусь на Будславский фестиваль

В Великобритании зафиксировали самый высокий за 45 лет рост цен на еду
02 мая 2023 13:54

В Великобритании зафиксировали самый высокий за 45 лет рост цен на еду

Литва и Латвия вошли в топ-3 стран с самой высокой инфляцией в еврозоне
02 мая 2023 13:51

Литва и Латвия вошли в топ-3 стран с самой высокой инфляцией в еврозоне