В Киеве рассказали, когда США прекратят оказывать помощь Украине

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал на своем канале YouTube мнение, что в следующие месяцы Украина утратит всестороннюю военно-финансовую поддержку со стороны США, пишет РИА Новости.

По словам экс-советника, это обусловлено финансовыми причинами американской экономики и падением ее заинтересованности в помощи Киеву. Следовательно, нынешний президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время не получит никакой помощи от Вашингтона, заключает Олег Соскин.

Он также подчеркнул, что американцы отнесутся к оказанию помощи Украине отрицательно, если контрнаступление не удастся или будет отменено. Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не допустит продолжения процедуры «открытых чеков» для Украины, при которых выделяются десятки млрд долларов без проведения аудита и подотчетности.