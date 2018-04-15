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В Киеве произошёл взрыв возле здания «Киевэнерго»

15 апреля 2018 09:17
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Новости Украины. 15 апреля в Киеве возле здания компании «Киевэнерго» произошёл взрыв.  

Как сообщает Национальная полиция Украины, взрывом повреждён фасад здания. На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.  

Информация о взрыве поступила в 00:40. Никто не пострадал.  

По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.  

Ранее сообщалось, что 13 апреля в Киеве было обстреляно из гранатомёта здание «Киевгорстроя». В том инциденте также никто не пострадал.  

# Взрыв

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