Трамп прокомментировал удары коалиции по Сирии

Новости мира. Поводом для обстрела Сирии в ночь на 14 апреля стала якобы имевшая место 7 апреля химатака в сирийском городе Дума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целями США и союзников стали научно-исследовательский центр, предположительно связанный с производством химоружия, и несколько складов, где, как считает Запад, его хранили.

Дональд Трамп, президент США:

Цель наших действий, совершенных сегодня вечером, – сдержать производство, распространение и использование химического оружия. Создание такой сдерживающей силы входит в интересы национальной безопасности США.

Больше о том, что известно об ударе по Сирии, здесь.