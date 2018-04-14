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Обстрел с земли и воздуха продолжался в течение 1,5 часов: атака на Сирию в ночь на 14 апреля

14 апреля 2018 17:20
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Новости мира. В 03:55 утра по минскому времени в сторону Сирийских городов Дамаска и Хомса были выпущены крылатые ракеты. Военную операцию против арабской республики начали США, Великобритания и Франция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстрел с земли и воздуха продолжался в течение 1,5 часов: атака на Сирию в ночь на 14 апреля-1

Обстрел с земли и воздуха продолжался в течение полутора часов. Не обошлось без пострадавших.

Обстрел с земли и воздуха продолжался в течение 1,5 часов: атака на Сирию в ночь на 14 апреля-4

Представитель сирийской армии:
Было выпущено 110 ракет по сирийским объектам в Дамаске и за его пределами. Наша противовоздушная оборона успешно ответила на эту агрессию и сбила большинство из этих ракет. Однако после взрыва одного из военных объектов в Хомсе пострадали трое мирных жителей.

Больше о том, что известно об ударе по Сирии, здесь.

# Фотофакт # Война в Сирии

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