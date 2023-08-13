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В Киеве обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ

13 августа 2023 09:11
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В неудачном контрнаступлении ВС Украины виновно военное руководство НАТО. Такое мнение опубликовало украинское издание УНИАН.

В публикации отмечается, что летнее наступление Вооруженных сил Украины провалилось. После неудачи украинское командование начало действовать по-своему, игнорируя инструкции со стороны Запада, потому как военное руководство НАТО не понимает, что в действительности происходит на фронте.

УНИАН обращает внимание, что западные советчики бесполезны против России. В доктринах Североатлантического блока учитывается ведение боя преимущественно в воздухе, но Киев значительно проигрывает перед РФ, у которой авиация гораздо сильнее. В то же время Штаты не отправляют Киеву истребители F-16, так как ВС России легко их уничтожит, что покажет неэффективность западных доктрин и бесполезность инвестиция со стороны Запада в военную помощь Украине.

# Международная политика

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