Германия до конца года поставит Украине новейшие супердроны

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца текущего года отправит Киеву новые беспилотные летательные аппараты Luna NG, которые могут запускаться бесшумно. Такую информацию публикует Bild, пишет РИА Новости.

Сообщается, что эти БПЛА способны выполнять разведывательные функции, работая в воздухе до двенадцати часов. Они также могут перехватывать связь и переносить оружие. Новое поколение дронов ФРГ передаст Украине вместе с наземной станцией управления несколькими беспилотниками и стартовой катапультой.