Прямой эфир

Германия до конца года поставит Украине новейшие супердроны

13 августа 2023 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца текущего года отправит Киеву новые беспилотные летательные аппараты Luna NG, которые могут запускаться бесшумно.  Такую информацию публикует Bild, пишет РИА Новости. 

Сообщается, что эти БПЛА способны выполнять разведывательные функции, работая в воздухе до двенадцати часов. Они также могут перехватывать связь и переносить оружие. Новое поколение дронов ФРГ передаст Украине вместе с наземной станцией управления несколькими беспилотниками и стартовой катапультой.  

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Польша планирует нарастить военное присутствие в районе Сувалкского коридора и на участке брестских ворот
12 августа 2023 14:16

Польша планирует нарастить военное присутствие в районе Сувалкского коридора и на участке брестских ворот

Российский Уссурийск затопило из-за прорыва дамбы – жители передвигаются на лодках
12 августа 2023 14:14

Российский Уссурийск затопило из-за прорыва дамбы – жители передвигаются на лодках

В Италии из-за непогоды может не хватить овощей и фруктов
12 августа 2023 12:18

В Италии из-за непогоды может не хватить овощей и фруктов