В Кении браконьеры убили самку белого жирафа и её детёныша

Новости мира. В Кении браконьеры убили двух редких белых жирафов – самку и ее детеныша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мертвых животных обнаружили сотрудники местного центра по охране окружающей среды. Браконьеры еще не найдены, их мотивы неизвестны.

Белые жирафы были впервые обнаружены в Кении в марте 2016 года. Белый цвет животных обусловлен редким состоянием, вызывающим частичную или полную потерю пигментации наружного покрова у животных.