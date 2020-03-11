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В Кении браконьеры убили самку белого жирафа и её детёныша

11 марта 2020 12:07
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Новости мира. В Кении браконьеры убили двух редких белых жирафов – самку и ее детеныша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Кении браконьеры убили самку белого жирафа и её детёныша-1

Мертвых животных обнаружили сотрудники местного центра по охране окружающей среды. Браконьеры еще не найдены, их мотивы неизвестны.

В Кении браконьеры убили самку белого жирафа и её детёныша-4

Белые жирафы были впервые обнаружены в Кении в марте 2016 года. Белый цвет животных обусловлен редким состоянием, вызывающим частичную или полную потерю пигментации наружного покрова у животных.

В Кении браконьеры убили самку белого жирафа и её детёныша-7

По данным Африканского фонда дикой природы, за последние 30 лет исчезло около 40 % популяции жирафов. Для браконьеров представляет интерес мясо и шкура животных.

# Дикие животные # Фотофакт

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