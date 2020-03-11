Прямой эфир

Самолёт разбился во время репетиции парада в Пакистане

11 марта 2020 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. В Пакистане во время репетиции парада разбился самолет. Воздушное судно потерпело крушение в районе Исламабада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Самолёт разбился во время репетиции парада в Пакистане-1

На месте ЧП работают спасатели и пожарные. О выживших не сообщается. Причины инцидента пока неизвестны.

Самолёт разбился во время репетиции парада в Пакистане-4

Напомним, в Пакистане сейчас идут репетиции парада, который состоится в стране 23 марта.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Boeing потерял почти 19 млрд долларов из-за проблем с 737 Max
11 марта 2020 09:48

Boeing потерял почти 19 млрд долларов из-за проблем с 737 Max

Китай готов помочь Италии в борьбе с коронавирусом
11 марта 2020 08:46

Китай готов помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Эрдоган призвал НАТО и ЕС оказать поддержку из-за обострившейся ситуации с беженцами
10 марта 2020 12:19

Эрдоган призвал НАТО и ЕС оказать поддержку из-за обострившейся ситуации с беженцами