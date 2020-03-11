Самолёт разбился во время репетиции парада в Пакистане

Новости Пакистана. В Пакистане во время репетиции парада разбился самолет. Воздушное судно потерпело крушение в районе Исламабада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП работают спасатели и пожарные. О выживших не сообщается. Причины инцидента пока неизвестны.