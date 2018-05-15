В Кемерово сносят торговый центр «Зимняя вишня». Кадры с места событий

Новости России. В Кемерово сносят печально известный торговый центр «Зимняя Вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Здание находится в аварийном состоянии. Причем демонтировано будет не только основное здание, выгоревшее изнутри, но и близлежащие постройки. На месте руин до 1 сентября этого года будет заложен сквер в память о жертвах трагедии.