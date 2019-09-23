В Казахстане перестанут бесплатно выдавать покупателям пакеты плотностью меньше 20 микрон

Новости Казахстана. Еще одна страна говорит «нет» полиэтиленовым пакетам. На этот раз речь идет о Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торговые сети страны перестанут бесплатно выдавать покупателям пакеты плотностью меньше 20 микрон. То есть теперь за так называемые маечки в магазинах нужно будет платить. Специалисты ожидают, что благодаря нововведению потребление пластика в Казахстане снизится на 30 %.