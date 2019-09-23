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В Казахстане перестанут бесплатно выдавать покупателям пакеты плотностью меньше 20 микрон

23 сентября 2019 12:33
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Новости Казахстана. Еще одна страна говорит «нет» полиэтиленовым пакетам. На этот раз речь идет о Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане перестанут бесплатно выдавать покупателям пакеты плотностью меньше 20 микрон-1

Торговые сети страны перестанут бесплатно выдавать покупателям пакеты плотностью меньше 20 микрон. То есть теперь за так называемые маечки в магазинах нужно будет платить. Специалисты ожидают, что благодаря нововведению потребление пластика в Казахстане снизится на 30 %.

В Казахстане перестанут бесплатно выдавать покупателям пакеты плотностью меньше 20 микрон-4

Полный запрет на реализацию полиэтиленовых пакетов в стране может вступить в силу в 2025 году. При этом ограничения планируют вводить в несколько этапов.

# Экология # Фотофакт

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