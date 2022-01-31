Экстренное заседание Совбеза ООН из-за Украины созывают США

Главный вопрос обсуждения – ситуация вокруг Украины. Постпред Соединенных Штатов в организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что будет добиваться от России ясного ответа по поводу наращивания военной мощи у границ Украины и отказаться от агрессивных планов вторжения. Факт, который Москва категорически отрицает. А между тем сам Киев продолжает получать военно-техническую и финансовую помощь для отражения мифического вторжения с Востока. Россия считает, что США и НАТО просто используют Украину для нагнетания напряженности у своих границ. И, в свою очередь, требует нерасширения Альянса на Восток. До сих пор сторонам не удавалось договориться ни по одному пункту.