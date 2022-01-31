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В Пекине прошла репетиция праздничного фейерверка к открытию Олимпиады

31 января 2022 10:27
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Новости Китая. В Пекине завершаются последние приготовления к зимним Олимпийским играм, которые начнутся уже на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Пекине прошла репетиция праздничного фейерверка к открытию Олимпиады-1

Церемония открытия состоится 4 февраля, и организаторы хотят, чтобы она прошла ярко и красочно и на самом высоком уровне. Поэтому они решили проверить, как будет выглядеть праздничный фейерверк. Эта репетиция стала настоящим подарком для жителей китайской столицы. Заранее увидеть то, что организаторы церемонии старались держать в тайне, не каждому дано. 

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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