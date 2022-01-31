В Пекине прошла репетиция праздничного фейерверка к открытию Олимпиады

Новости Китая. В Пекине завершаются последние приготовления к зимним Олимпийским играм, которые начнутся уже на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония открытия состоится 4 февраля, и организаторы хотят, чтобы она прошла ярко и красочно и на самом высоком уровне. Поэтому они решили проверить, как будет выглядеть праздничный фейерверк. Эта репетиция стала настоящим подарком для жителей китайской столицы. Заранее увидеть то, что организаторы церемонии старались держать в тайне, не каждому дано.