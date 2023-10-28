В Казахстане начали расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ

Власти Казахстана прекратили сотрудничество с компанией-владельцем шахты, где сегодня произошла трагедия. Мощный взрыв унес жизни 32 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.

Поднять на поверхность уже удалось свыше 200 человек. Некоторые из них госпитализированы. По последним данным, 14 горняков все еще находятся под завалами. Начато досудебное расследование инцидента. Соболезнование президенту Казахстана в связи с гибелью людей направил Александр Лукашенко. Белорусы скорбят вместе со всем казахстанским народом, разделяют тяжесть постигшей беды и горе невосполнимых утрат, отметил глава государства. 29 октября в Казахстане объявлен день общенационального траура.