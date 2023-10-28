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В Казахстане начали расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ

28 октября 2023 13:36
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Власти Казахстана прекратили сотрудничество с компанией-владельцем шахты, где сегодня произошла трагедия. Мощный взрыв унес жизни 32 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.

В Казахстане начали расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ-1

Поднять на поверхность уже удалось свыше 200 человек. Некоторые из них госпитализированы. По последним данным, 14 горняков все еще находятся под завалами. Начато досудебное расследование инцидента. Соболезнование президенту Казахстана в связи с гибелью людей направил Александр Лукашенко. Белорусы скорбят вместе со всем казахстанским народом, разделяют тяжесть постигшей беды и горе невосполнимых утрат, отметил глава государства. 29 октября в Казахстане объявлен день общенационального траура.

# Взрыв # Фотофакт

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