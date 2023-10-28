Лавров назвал Украину «монстром», которого вырастил и боится Запад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад создал «монстра» в лице Украины, которого он теперь боится. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что власти Украины все хуже подчиняются Западу и выдвигают все больше претензий. Также Лавров подчеркнул, что ухудшение ситуации на Ближнем Востоке заставляет Запад задуматься о безопасности вообще. Он призвал западные страны активизировать переговоры о создании государства Палестина. Также Лавров предостерег, что любой из текущих конфликтов может вылиться в большую войну. Он выступил с критикой действий Запада против РФ в связи с Украиной и заявил, что эти меры обречены на провал.