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Лавров назвал Украину «монстром», которого вырастил и боится Запад

28 октября 2023 12:59
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад создал «монстра» в лице Украины, которого он теперь боится. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что власти Украины все хуже подчиняются Западу и выдвигают все больше претензий. Также Лавров подчеркнул, что ухудшение ситуации на Ближнем Востоке заставляет Запад задуматься о безопасности вообще. Он призвал западные страны активизировать переговоры о создании государства Палестина. Также Лавров предостерег, что любой из текущих конфликтов может вылиться в большую войну. Он выступил с критикой действий Запада против РФ в связи с Украиной и заявил, что эти меры обречены на провал.

# Международная политика # Сергей Лавров

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