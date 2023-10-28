В наземной операции Израиля в Газе участвовали 5 тысяч военных из США

В израильской наземной операции против сектора Газа участвовало около 5 тысяч американских солдат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иранское информационного агентства Tasnim.

По словам официального представителя ХАМАС, попытка израильской армии начать наступательные действия не удалась, и ЦАХАЛ несет большие потери. Израильские войска пытаются разделить сектор Газа на ряд зон. В ходе ракетного обстрела из Газы в результате обстрела Израиля погибло более 1400 человек. В ответ на это Израиль начал в Газе операцию против ХАМАС. Количество жертв в Газе превысило 7,3 тыс. человек. Россия обратилась к сторонам с призывом прекратить боевые действия.