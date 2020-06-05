В Казахстане на заправке взорвалась автоцистерна. Ударная волна разрушила здание

Новости Казахстана. Мощный взрыв прогремел 5 июня на автомобильной газозаправочной станции в казахстанском городе Атырау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 4 человека.

На воздух взлетела автоцистерна, перевозившая газо-воздушную смесь. Ударной волной разрушило расположенное неподалеку здание. Вспыхнул пожар. В тушении пламени были задействованы свыше 20 человек и несколько единиц техники. На полную ликвидацию возгорания потребовался час.