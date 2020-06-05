В Алабаме при стрельбе погибли 7 человек

Новости США. Жертвами стрельбы в американском штате Алабама стали 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл в округе Морган. Тела погибших, среди которых оказались и женщины, полицейские обнаружили в горящем доме.