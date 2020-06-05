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В Алабаме при стрельбе погибли 7 человек

05 июня 2020 15:17
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Новости США. Жертвами стрельбы в американском штате Алабама стали 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Алабаме при стрельбе погибли 7 человек-1

Инцидент произошёл в округе Морган. Тела погибших, среди которых оказались и женщины, полицейские обнаружили в горящем доме.

В Алабаме при стрельбе погибли 7 человек-4

К тому моменту, как стражи порядка прибыли на место ЧП, преступникам удалось скрыться. Пламя потушили до приезда пожарных. Специалисты допрашивают свидетелей и изучают улики. Ведётся поиск подозреваемых.

# Стрельба в США # Фотофакт

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