Его дебютом стала роль Миши в фильме «Председатель». Умер российский актёр Михаил Кокшенов

Ему было 83 года. В детстве Михаил мечтал стать моряком, однако из-за проблем со зрением не смог поступить в техникум. В 1957 году окончил Московский индустриальный техникум и несколько лет работал по специальности, а потом судьба сделала крутой поворот. Кокшенов поступил в театральное училище имени Щукина.