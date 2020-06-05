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Forbes: Криштиану Роналду заработал больше миллиарда долларов

05 июня 2020 19:54
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Новости мира. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом, чьи доходы за карьеру превысили миллиард долларов, сообщает Forbes, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Forbes: Криштиану Роналду заработал больше миллиарда долларов-1

Forbes: Криштиану Роналду заработал больше миллиарда долларов-3

При этом португалец – лишь третий спортсмен в истории, вслед за гольфистом Тайгером Вудсом и боксером Флойдом Мэйвезером преодолевший эту знаковую отметку.

# Футбол # Криштиану Роналду # Фотофакт

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