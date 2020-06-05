Forbes: Криштиану Роналду заработал больше миллиарда долларов

Новости мира. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом, чьи доходы за карьеру превысили миллиард долларов, сообщает Forbes, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом португалец – лишь третий спортсмен в истории, вслед за гольфистом Тайгером Вудсом и боксером Флойдом Мэйвезером преодолевший эту знаковую отметку.