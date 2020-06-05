В Казахстане на заправке взорвалась автоцистерна

Новости Казахстана. Мощный взрыв прогремел на газозаправочной станции в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Атырау на воздух взлетела автоцистерна, перевозившая газовоздушную смесь. После хлопка вспыхнул пожар. В результате инцидента пострадали 4 человека. Среди них сотрудница АГЗС, водитель машины и двое сотрудников противопожарной службы. Травмированных доставили в близлежащую больницу с сильными ожогами.