В Казахстане 60 человек на поминках отравились испорченным мясом

Новости Казахстана. Без малого 60 человек госпитализированы в Акмолинской области Казахстана с диагнозом «пищевое отравление», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители стали обращаться за медицинской помощью после поминального обеда. В связи с масштабностью инцидента департаментом охраны общественного здоровья было проведено расследование. Как выяснилось, причиной отравления стало мясо, которое было приготовлено в антисанитарных домашних условиях.