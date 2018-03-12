Прямой эфир

В Казахстане 60 человек на поминках отравились испорченным мясом

12 марта 2018 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Без малого 60 человек госпитализированы в Акмолинской области Казахстана с диагнозом «пищевое отравление», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Казахстане 60 человек на поминках отравились испорченным мясом -1

Жители стали обращаться за медицинской помощью после поминального обеда. В связи с масштабностью инцидента департаментом охраны общественного здоровья было проведено расследование. Как выяснилось, причиной отравления стало мясо, которое было приготовлено в антисанитарных домашних условиях.

# Отравления # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Спасатели вынесли из горящего самолёта 20 человек: число жертв авиакатастрофы в Непале выросло
12 марта 2018 15:11

Спасатели вынесли из горящего самолёта 20 человек: число жертв авиакатастрофы в Непале выросло

Ему было 82 года. В Москве скончался Олег Табаков
12 марта 2018 13:43

Ему было 82 года. В Москве скончался Олег Табаков

68% избирателей приняли участие в выборах в парламент Кубы
12 марта 2018 12:56

68% избирателей приняли участие в выборах в парламент Кубы