В каналах Венеции снова заметили дельфинов. Из-за отсутствия туристов вода стала почти прозрачной

Новости Италии. В каналах Венеции вновь замечены дельфины. Вода там стала почти прозрачной из-за отсутствия туристов и лодок, поскольку действуют ограничительные меры в связи с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во времена коронавируса в городе-лагуне, который обычно посещают 20 миллионов гостей в год, гораздо меньше моторных лодок, водных такси и круизных лайнеров, которые курсируют по его знаменитым каналам. Теперь в воду неподалеку от знаменитой площади Сан-Марко возвращаются обитатели дикой природы.