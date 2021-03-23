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В каналах Венеции снова заметили дельфинов. Из-за отсутствия туристов вода стала почти прозрачной

23 марта 2021 08:59
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Новости Италии. В каналах Венеции вновь замечены дельфины. Вода там стала почти прозрачной из-за отсутствия туристов и лодок, поскольку действуют ограничительные меры в связи с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каналах Венеции снова заметили дельфинов. Из-за отсутствия туристов вода стала почти прозрачной-1

Во времена коронавируса в городе-лагуне, который обычно посещают 20 миллионов гостей в год, гораздо меньше моторных лодок, водных такси и круизных лайнеров, которые курсируют по его знаменитым каналам. Теперь в воду неподалеку от знаменитой площади Сан-Марко возвращаются обитатели дикой природы.

В каналах Венеции снова заметили дельфинов. Из-за отсутствия туристов вода стала почти прозрачной-4

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# Экология # Фотофакт

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