На пожаре в Ленинградской области погибли 8 человек, в том числе шестеро детей

Новости России. Пожар в Ленинградской области привел к гибели 8 человек. Пламя вспыхнуло в частном доме в поселке Выборгский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие к месту происшествия пожарные боролись с огнём около двух часов. В операции были задействованы 12 специалистов и три единицы техники.