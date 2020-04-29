В Сирии взорвалась цистерна с горючим. Погибли 40 человек

Новости Сирии. В результате мощного взрыва на севере Сирии погибли 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной из самых оживленных улиц города Африна взорвалась цистерна с горючим. Без малого 50 местных жителей были ранены. Среди погибших и пострадавших оказались женщины и дети.

На месте происшествия работают бригады медиков и сотрудники экстренных служб. Есть вероятность, что число погибших может возрасти.