В Сирии взорвалась цистерна с горючим. Погибли 40 человек

Новости Сирии. В результате мощного взрыва на севере Сирии погибли 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. В результате мощного взрыва на севере Сирии погибли 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На одной из самых оживленных улиц города Африна взорвалась цистерна с горючим. Без малого 50 местных жителей были ранены. Среди погибших и пострадавших оказались женщины и дети.
На месте происшествия работают бригады медиков и сотрудники экстренных служб. Есть вероятность, что число погибших может возрасти.
Серьезный ущерб нанесен окрестным зданиям и автомобилям, которые были припаркованы неподалеку от места ЧП. Правоохранители пытаются выяснить, кто несёт ответственность за случившееся.