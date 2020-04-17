В Канаде самолёт аварийно приземлился прямо на шоссе

Новости Канады. В Канаде небольшой самолет совершил аварийную посадку прямо на шоссе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел недалеко от города Квебек-Сити.

У воздушного судна возникли проблемы, когда до аэропорта оставалось всего лишь несколько километров. Что именно произошло, не уточняется.

Вынужденная посадка прошла успешно, никто не пострадал. Около часа автотрасса была закрыта. За это время самолет с дороги эвакуировали.