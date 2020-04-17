Александр Лукашенко поздравил президента Сирии и народ этой страны с Днём эвакуации

Новости Сирии. В Сирии отмечают национальный праздник – День эвакуации иностранных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 74 года назад страну покинул последний французский солдат, после чего Сирия фактически и стала независимым государством.

Отметим, формально арабская республика обрела независимость еще в 1945 году, однако окончательный суверенитет она получила именно после вывода с территории всех иностранных войск.