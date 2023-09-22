Захарова обвинила Урсулу фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме и России

Заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в сторону Российской Федерации отвратительны и опасны. Они не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

Речь идет о высказываниях главы ЕК во время вручения наград Атлантического совета — американского аналитического центра при НАТО, в числе лауреатов которого стал премьер Японии Фумио Кисида. Захарова отметила, что тогда Урсула фон дер Ляйен произнесла довольно примечательную речь и осыпала похвалой главу японского правительства за поддержку Киева и борьбу с РФ.

Председатель Еврокомиссии вспомнила, что Кисида родом из Хиросимы, где погибли его родные во время ядерной бомбардировки в 1945 году. При этом, обратила внимание представитель российского МИД, про Америку и вашингтонских палачей, которые и сбросили эти бомбы, Урсула фон дер Ляйен даже не упомянула. Глава ЕК возложила трагедию Хиросимы на Российскую Федерацию, отметив, что РФ угрожает опять использовать ядерное оружие, обозначила Захарова.